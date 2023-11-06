فيدرا: اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت الفنانة فيدرا منشورا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، كشفت خلاله رأيها حول أصحاب الآراء التي لا تدعم قضية فلسطين

حيث قالت فيدرا خلال منشورها: "اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله"، على عكس المقولة الشهيرة "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

وقد ظهرت فيدرا منذ بداية الحرب على غزة، وهي تدعم فلسطين بقوة، حتى أن بعض الجمهور وصفها بأنها أكثر الفنانات حبا ودعما للقضية، حيث نشرت عدد كبير جدا من المنشورات، أدانت خلاله كل ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي وطالبت العالم بالتدخل، كما ظهرت باكية في أكثر من فيديو، معربة عن حزنها الشديد لما يحدث لأهل غزة وخاصة الأطفال.