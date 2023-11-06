وفاء عامر: بيومي فؤاد لم يخطىء وفلسطين لا تستحق العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة وفاء عامر عن رأيها في هجوم الفنان بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"

وقالت وفاء عامر خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل: "الطرفان لم يخطئان"

وتابعت: "بيومي فؤاد كان بيتكلم من منطلق تاني.. أنا مش هدافع عن الإتنين أنا هتكلم بشكل حيادي كل شخص ليه وجهة نظر، هل مصانع الأسحلة اللي بيقتلوا بيها فلسطين بمنتهى القسوة وقفت!؟.. هل الأرض بطلت تطرح!؟، ده اللي كان عاوزه يقوله بيومي فؤاد ومحمد سلام".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن الفتنة التي حدثت بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، كانت بسبب السوشيال ميديا وكل شخص منهما كان يعبر عن رأيه

وأوضحت أنها لم تلوم على الفنانين الذين ذهبوا لفعاليات موسم الرياض في وقتنا الحالي، لأنه يجب أن تستمر عجلة الإنتاج واختتمت وفاء عامر، حديثها قائلة: "في ناس كانت وجهة نظرها إن الفلوس اللي كان هياخدها محمد سلام من المسرحية يتبرع بيها للهلال الأحمر وكان راح السعوية يعرف الناس القضية علشان تدعم أكتر.. أنا واحدة كان ممكن أطلع على المسرح أعمل إسقاط على ما يدور وكنت آخد تعاطف الناس في أيدي علشان أقولهم الناس اللي هناك في فلسطين لا تستحق ذلك العنف".