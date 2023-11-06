بعد تصدره التريند.. معلومات عن الفنان بيومي فؤاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، محرك البحث جوجل وعدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي منها موقع "X" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض مسرحية "زواج إصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

وكان الفنان محمد سلام قد فاجأ متابعيه، بقرار انسحابه المفاجئ والاعتذار من مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي"، تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، فرد عليه الفنان بيومي فؤاد ليقول: "من حق الفنان أن يعتذر عن عدم المشاركة في العمل ولكن ولكن ليس من حقه أن يغلط في فنه".

من خلال هذا السياق نستعرض لكم 10 معلومات عن محمد سلام في السطور الأتية:

ـ ولد بيومي فؤاد في محافظة القاهرة عام 1965.

درس في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

ـ لديه أربع أشقاء نعمة حداد، سليمان حداد، ليلى حداد، سيد حداد.

ـ لديه ثلاثة من الأبناء، محمد و نور وجود.

ـ حقق نجاحًا كبيرًا بشخصيته الدكتور ربيع في مسلسل "الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي.

ـ بدأت أعماله السينمائية في فيلم "إحكي يا شهرزاد وبدل الفاقد".

ـ صرح بيومي فؤاد في إحدى البرامج الإذاعية عن عدم ظهوره بـ البرامج ليقول بتكسف وبخجل جدًا وصريح ساعات ده بيزعل الناس مني.

- من أبرز أعماله "شلبي"، "وقفة رجالة"، "ماما حامل"، "الحرامي"، "سبع البرمبة"