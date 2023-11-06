نادين نجيم أنيقة وهنا الزاهد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مادلين مطر

شاركت الفنانة مادلين مطر، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "احتضان شمس الأحد دون أي شيء سوى المشاعر الطيبة وجمال الطبيعة".

مريم أوزلي

نشرت الفنانة التركية مريم اوزلي، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة جذابة ارتدت فيها فستان أسود في أزرق.

هبة مجدي

خضعت الفنانة هبة مجدي، لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بملامح هادئة.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة الشابة ياسمين رحمي، صورة لها برفقة عدد من الفنانين على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "من كواليس مسلسل جميلة".

نادين نجيم

ظهرت الفنانة نادين نجيم، بإطلالة مميزة ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ونالت إعجاب متابعيها.

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا له برفقة الإعلامية راندا جبر وعلق عليها: "انضمت الإعلامية راندا جبر لنجوم فيلم السيستم، شرفتينا".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، أحدث ظهور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة".

يسرا اللوزي

نشرت يسرا اللوزي، صورة لخريطة فلسطين وعلقت عليها: "اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل سيارتها ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة" وظهرت بدون مكياج.