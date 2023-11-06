لم تتزوّج رغم جمالها الساحر.. لن تتوقعوا من تكون هذه الطفلة التي أصبحت أجمل ممثلة في مصر؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 02:22 صباحاً - أعاد عدد من روّاد السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولة لفنانة مصرية، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتها اللافته.

هي الفنانة الشابة أمينة خليل التي نشرت صورة من طفولتها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

صورة نادرة من طفولة أمينة خليل

أمينة خليل ظهرت في تلك الصورة من طفولتها، وذلك استجابة منها لأحد متابعيها حين طالبها بنشر صورة وهي صغيرة.

أمينة خليل تشارك الجمهور صورة من طفولتها – الصورة عبر ستوري إنستجرام الخاص بها

نبذة عن أمينة خليل

ممثلة مصرية ولدت في القاهرة، وعمها هو الموسيقار يحيى خليل. درست التمثيل في الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها عام 2009، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في مسرح لي ستراسبرغ ومعهد السينما هناك. شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، فمن أعمالها في التلفزيون (طرف ثالث، شربات لوز، نكدب لو قلنا مبنحبش، جراند أوتيل)، وفي السينما شاركت في أفلام (عشم، خانة اليك).

فيلم شقو أحدث أفلام أمينة خليل

وأما عن أحدث أفلامها، فقالت أمينة خليل: أجسد شخصية فُتنة خلال أحداث فيلم شقو وهي شخصية مش عجوزة دا كلام غير حقيقي، وكمان شائعات مشاركتي في فيلم يحمل اسم 532 مع المخرج ياسر سامي غير صحيحة.

وتابعت: فيلم وش في وش بيضم 12 ممثلا في لوكيشن واحد فقط، ودا شيء صعب بالنسبة للشركة المنتجة ونادرًا لما بنصور مشاهد في لوكيشن مختلف وقاعدين في وش بعض طول اليوم، ولما الفنان بيومي فؤاد بيتأخر أو بيسافر بنضطر ننتظره لأن له بصمة خاصة ومميزة في كل عمل.

وأضافت: أماكن تصوير “شماريخ” صعبة وواجهتني صعوبات كتير، منها تصويري لـ مشهد صعب مع حيوانات ممكن نقول إنها مفترسة وكنت في مكان ضلمة لوحدي.

يُشار إلى أن فيلم “شقو” مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة مجموعة من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

آخر أعمال أمينة خليل

يُذكر أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2023 بـ مسلسل”الهرشة السابعة“، مع عدد من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على قاسم، أمينة خليل، محمد محمود، عايدة رياض، حنان سليمان، عماد رشاد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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