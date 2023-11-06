بملامح مجهدة.. صفاء جلال تعلّق على صورة لها: أي ست ممكن تبقى كده!! تغيرت 180 درجة بدون مكياج!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 02:22 صباحاً - روّجت الفنانة صفاء جلال لأحدث أدوارها “سيدة” في “مسلسل ورق التوت” الذي يعرض حاليا، لكن بطريقة مختلفة.

صفاء جلال في أحدث منشور لها

نشرت صفاء جلال صورة لشخصية “سيدة” ويبدو عليها ملامح التعب، وأخرى شخصية لها، وعلقت كاتبة: “اي ست في الدنيا ممكن تبقي كده او كده ربنا يقوي كل ست شقيانه في الدنيا سيده من مسلسل ورق التوت يا رب يعجبكم”.

مسلسل “ورق التوت”

“ورق التوت” من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

ويُعرض المسلسل حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءًا من يوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة cbc دراما.

قصة مسلسل “ورق التوت”

ويطرح المسلسل هذه القضايا الاجتماعية الهامة والحساسة والتي تهم الشباب بشكل أكبر، من خلال شخصيات الأبطال، حيث إن لكل بطل قصة مختلفة عن الآخر ولكن الرابط بينهم هو الرغبة في التمثيل، وتكشف الأحداث قصة كل شخص ومعاناته من شيء ما سواء في شخصيته أو ما عائلته أو أمور أخرى، إضافة إلى دمخ قصص أخرى اجتماعية ورومانسية خلال الخطوط الدرامية للمسلسل.

“ورق التوت” تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشهر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه.

ونكتشف من خلال قصة العمل الخلفيات الاجتماعية لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية “مروان غالب”، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

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