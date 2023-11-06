شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية تايلور سويفت 1989 تحقق المرتبة الأولى لها فى تاريخها بـ1.65 مليون استماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية 1989 للمغنية العالمية تايلور سويفت، المرتبة الأولى في تاريخها من عدد الاستماع، وتصدرها قائمة Billboard 200، منذ طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، محققة 1.653 مليون استماع، لتتقدم على أفضل رقم شخصي سابق لها، والذي كان 1.578 مليون دولار لأغنيتها في فيلم Midnights، الذي تم إصداره قبل ما يزيد قليلاً عن عام.

وعلى سياق آخر، تخطت إيرادات الفيلم الوثائقى الموسيقي Taylor Swift: The Eras To حاجز الـ200 مليون دولار عالميا، حيث وصلت إلى 203 ملايين و44 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 13 أكتوبر الماضي، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 149 مليونًا و344 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و53 مليونًا و700 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

وكان قد حصل الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدا عالميا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.