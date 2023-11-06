شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جبارة تشهد حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء فى دورته الثالثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، فعاليات حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء فى دورته الثالثة والتى تحمل اسم الفنان محمود شكوكو، وأقيم الحفل تحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية.

وبدأت غادة جبارة كلمتها بالوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء الشعب الفلسطينى الشقيق، وأكدت أن شخصية المهرجان هذا العام هو "شكوكو" له طابع مميز فقد ساهم فى تشكيل وجداننا منذ الصغر ولا يزال حتى الآن مونولوجاته وأعماله السينمائية باقية.

وأضافت: "شكوكو كان له دور مهم في التراث الشعبى فقد استطاع أن ينقل فن الأرجواز من الشارع إلى خشبة المسرح".

على جانب آخر أعربت الدكتورة سمر سعيد عن سعادتها بتزامن هذه الدورة من مهرجان فنون الأداء مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة والتى تحمل ذكرى عطرة فى نفوس كل المصريين، كما توجهت بالشكر لكل من ساهم فى ظهور هذه الدورة للنور.

وقد حرصت إدارة المهرجان على تكريم السادة أعضاء لجنة المشاهدة تقديراً لمجهودهم فى اختيار أفضل الأعمال، حيث تقدم للمهرجان هذا العام 9 عروض وتم اختيار 6 عروض لعرضهم خلال أيام المهرجان.

على جانب آخر حرصت إدارة المهرجان على تكريم السادة أعضاء لجنة مهرجان فنون الأداء الدورة الثانيه لمجهودهم وهم الراحل الاستاذ الدكتور مصطفى سليم وتسلمتها حرمه، المخرج السينمائى أشرف فايق وقد وجهت له إدارة المهرجان شكر وتكريم خاص لحرصه على تقديم الدعم المادى والمعنوى للطلاب، المخرج المسرحى محمد الصغير، الأستاذ الدكتور رانيا يحيى، مهندس الديكور محمود فؤاد صدقى، الدكتور أسامة فوزى وأخيرا الموسيقار هانى شنودة وتسلمتها عنه ابنته دينا شنودة، وفى لفتة إنسانية حرصت إدارة المهرجان على تكريم الطالب الراحل نادر صلاح فوزى الذى وافته المنية قريبا.

كما تم توجيه الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة وهم الأستاذ الدكتور سامية حبيب رئيس لجنة التحكيم، المخرج إبراهيم فخر، الفنان حسام داغر، الأستاذ الدكتور سامح صابر، وأخيرا مصممة الديكور فاطمة النشارتى، واختتم الحفل فعالياته بعرض الافتتاح "حبيبى شغل كايرو "فكرة وإخراج عمرو محروس.