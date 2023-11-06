شكرا لقرائتكم خبر عن جريتا جيرويج ترشح أحد أبطال فيلمها Barbie لتجسيد جيمس بوند.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يلعب أحد أبطال فيلم Barbie، الممثل العالمى كينجسلي بن أدير، دور جيمس بوند القادم، وفقًا لمخرجة العمل جريتا جيرويج، أثناء ظهورها في بودكاست Variety's Awards Circuit لمناقشة فيلمها الذي حطم الأرقام القياسية عن الدمية الشهيرة، أوضحت جيرويج كيف كان بن أدير "مضحكًا للغاية" في دور لاعب كرة السلة كين، بينما أشادت أيضًا بمهاراته التمثيلية الكلاسيكية.



جريتا جيرويج وكينجسلي بن أدير

وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وصفت جيرويج المشهد قرب نهاية الفيلم حيث قام كين الذي يلعب دوره ريان جوسلينج بإهداء سترته المصنوعة من الفرو الصناعي إلى كين الذي يلعب دوره بن أدير، والذي يستدير بعد ذلك إلى زملائه كين ويلقي خطابًا ملهمًا كزعيمهم الجديد الواضح.

وقالت جيرويج: "إنه يستطيع أن يفعل أي شيء، وهو ممثل بريطاني جيد جدًا ومدرب، يمكنه أداء أي صوت، لذلك كان لدينا نسخ حيث استدار وكان بريطانيًا، لكن تلك كانت واحدة من تلك اللحظات، عندما استدار وقام بتقليد صوت شخصية جيمس بوند، في موقع التصوير، وأذهل جميع الحاضرين".

وتابعت جيرويج قائلة:" ولهذا قلت شيئًا مثل "اصعد إلى العرش" وكان مثل "فهمت"، ومن استدار وجلس على العرش، فقلت لنفسي: "أوصل هذا إلى من يصنع بوند، فهم بحاجة إليه على الفور".



كينجسلي بن أدير من فيلم Barbie مع ريان رينولدز

وأوضحت جيرويج أنها لا تعرف من هو المرشح للعب دور العميل 007 التالي، لكنها أشادت ببن أدير ووصفته بأنه "ممثل عظيم".

ويعد بن أدير أحد الأسماء العديدة التي تم ذكرها فيما يتعلق ببوند في السنوات الأخيرة، مع تزايد التكهنات حول من سيخلف دانييل كريج، كان قد تم ترشيح آرون تايلور جونسون باعتباره المرشح الأوفر حظًا لتولي هذا الدور، بينما تم أيضًا ربط هنري كافيل وجيمس نورتون وريجيه جان بيج.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الكشف عن جيمس بوند جديد، حيث اعترفت منتجة السلسلة السينمائية باربرا بروكولي مؤخرًا بوجود "طريق كبير أمامنا" قبل "إعادة اختراع الشخصية للفصل التالي".