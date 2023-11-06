شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "السيستم" يعيد طارق لطفى إلى السينما بعد 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم طارق لطفى في فيلم "السيستم" مع النجم أحمد الفيشاوى، وتم تصوير عدد من مشاهده، ويعيد الفيلم طارق إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ أن قدم فيلمه "122".

يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وكانت آخر أعمال الفنان طارق لطفى فيلم "122" أول فيلم مصري يعرض بتقنية الـ4DX، لذا يجب أن تكون جميع عمليات ما بعد الانتاج منفذة بالشكل الأمثل والأفضل.

فيلم "122" شارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وأحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوى ومحمد لطفى وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى، إنتاج سيف عريبى، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى.

وفى الدراما قدم طارق لطفى فى رمضان الماضى مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.