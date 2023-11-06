شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو هانى فرحات يقود أوركسترا عالميا فى باريس من أجل السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود المايسترو هانى فرحات أوركسترا عالميا يضم عازفين من العديد من دول العالم، فى دعوة لإحلال السلام وإنهاء الحروب فى العالم.

الحفل سيقام في قلب العاصمة الفرنسية باريس من خلال (Hungar. y) هانجار واي، المكان الثقافي الضخم الذي أقيم به أول اكسبو في باريس.

ويقام الحفل الاثنين القادم ويتقدمه هاني فرحات من خلال قيادته لأضخم أوركسترا موسيقي من مختلف قارات العالم، وهي المرة الأولى التي يتولي فيها مايسترو عربي هذه المهمة بحضور رؤساء وزراء من أوروبا.

وتفرغ المايسترو هانى فرحات الفترة الماضية للإعداد للحفل العالمى، لكي يعد كل المقطوعات التي ستقدم خلاله، ليكون مزيجا من المعزوفات الشهيرة لأشهر المطربين العالمين الذين قدموا موسيقي للسلام مثل مايكل جاكسون وبيونسيه وغيرهما، مع إضافات لمسات شرقية ليخرج بالصورة العالمية، كأول موسيقي عربي يصنع هذا المحتوى ويقدمه للعالم.