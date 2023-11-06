شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عمر حميدات: أوبريت "راجعين" مثل "الحلم العربى" بروح وفكر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الأردنى عمر حميدات عن مشاركته فى أوبريت راجعين، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانًا من الوطن العربى، وقال لـ"الخليج 365": "كلمنى ناصر بشير على الفكرة وأن يكون في أغنية جديدة زى الحلم العربى بس بروح وفكر جديد، التحضيرات بدأت لقيت الكلام كبير، واشتغلنا على أساس الأغنية كله النجوم بتشارك عفروتو ومروان موسى تانى يوم في الاستوديو الكل شغال عنده حماس كل واحد بيكتب ويضيف اللى عاوز يقوله".

وقال عمر حميدات: "الأوبريت كان هيشارك فيه 3 فنانين فلسطينيين ولكن جالهم تهديدات وتعريض حياتهم للخطر وانسحبوا بسبب أسباب قهرية، الكل بيشارك في الأوبريت بكل حب الكل بيترجى أن يشارك في المشروع وقدرة تجميع 25 فنانا من الوطن وتواجد أكثر من 200 شخص لخروج الأوبريت للنور ده عمل جماعى عظيم، وكان في حياة وفرح و أكثر من واحد يفضلوا سهرانين للانتهاء من العمل على أكمل وجه، وأن الاوبريت يطلع بهذه الصور ونوصل صوتنا وصوت كل فلسطيني كان تحديا، والتبرع بالأرباح لصندوق أغاثة الأطفال في فلسطين.

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربيا على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، والموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.