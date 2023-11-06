تراند اليوم : شاهد: عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد بعد تعرضه للهجوم في مصر.. ويعلق : موسم الرياض مستمر ومش هيقف والموضوع مشبوه أوي

صحيفة الخليج 365: دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن الفنان بيومي فؤاد الذي تعرض لحملة هجوم واسعة من أبناء بلده خلال تواجده للعمل في موسم الرياض.

ده أكل عيش

وأكد أديب عبر برنامجه الحكاية، استمرار موسم الرياض وعدم توقفه، قائلا: ده شغل الناس وأكل عيشهم وهدافع عن كل فنان بيشتغل في مصر أو بره.

وقال إن دار الأوبرا لم توقف حفلاتها في مصر وهذا عملهم الحفلات والغناء والتمثيل، وتساءل: هل الفنانين هاني شاكر وهشام عباس وإيهاب توفيق أصبحوا خونة لأنهم يعملون خلال حرب غزة؟

الموضوع مشبوه

وأضاف: الموضوع أصبح مشبوه أوي، مبديا إندهاشه من الهجوم على الفنان بيومي فؤاد من أبناء بلده خلال تواجده في المملكة.

يذكر أن الهجوم على بيومي بدأ على بيومي عندما انتقد قرار زميله محمد سلام الذي قرر عدم الذهاب للرياض والانسحاب من مسرحيته بسبب الحرب على غزة.