ميرنا وليد - بيروت - تقدّم بولي شور، جليس أطفال الممثلة الأميركية درو باريمور، بطلب الزواج منها، على الهواء مباشرة، في برنامجها الحواري.
وركع شور، الذي كان صديقاً لدرو، لأكثر من 10 أعوام، أمامها على ركبة واحدة لطلب يدها.
جاء هذا العرض، بعد أن ناقش الثنائي خلال الحلقة، البودكاست الخاص ببولي، وتذكرا والدته الشهيرة الراحلة ميتزي شور، وحزنا على فقدان ماثيو بيري.
وقال بولي: "ما لا تعرفه درو هو أن والدتي لم تكن سعيدة عندما تزوجت من توم غرين"، وقالت لي: "بولي، يجب أن تتزوج من درو".
يذكر أن درو كانت قد تزوجت من الممثل توم غرين، لمدة عام، ثم انفصلا عام 2002.
وأضاف بولي: "ولهذا السبب أتيت إلى هنا الليلة، في هذه الليلة المجيدة، لأقدم لك خاتمًا".
وبدأت درو بالضحك، ثم ألقت نظرة على الخاتم الألماس في أصبعها، وقالت: "بالمناسبة، خاتم خطوبة رائع"، وعرضته على الجمهور ثم قالت: "عليكم أن تتابعوا البرنامج لمعرفة إجابتي".
وفي ختام العرض، قالت بولي لدرو: "أحبك كثيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-جليس أطفال يعرض الزواج على ممثلة شهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.