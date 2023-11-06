بالفيديو-جليس أطفال يعرض الزواج على ممثلة شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - تقدّم بولي شور، جليس أطفال الممثلة الأميركية درو باريمور، بطلب الزواج منها، على الهواء مباشرة، في برنامجها الحواري.



وركع شور، الذي كان صديقاً لدرو، لأكثر من 10 أعوام، أمامها على ركبة واحدة لطلب يدها.

جاء هذا العرض، بعد أن ناقش الثنائي خلال الحلقة، البودكاست الخاص ببولي، وتذكرا والدته الشهيرة الراحلة ميتزي شور، وحزنا على فقدان ماثيو بيري.

وقال بولي: "ما لا تعرفه درو هو أن والدتي لم تكن سعيدة عندما تزوجت من توم غرين"، وقالت لي: "بولي، يجب أن تتزوج من درو".

يذكر أن درو كانت قد تزوجت من الممثل توم غرين، لمدة عام، ثم انفصلا عام 2002.

وأضاف بولي: "ولهذا السبب أتيت إلى هنا الليلة، في هذه الليلة المجيدة، لأقدم لك خاتمًا".

وبدأت درو بالضحك، ثم ألقت نظرة على الخاتم الألماس في أصبعها، وقالت: "بالمناسبة، خاتم خطوبة رائع"، وعرضته على الجمهور ثم قالت: "عليكم أن تتابعوا البرنامج لمعرفة إجابتي".

وفي ختام العرض، قالت بولي لدرو: "أحبك كثيرًا".