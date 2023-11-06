عودة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل إلى مهامه بعد تعافيه من حادث السير

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان مصطفى كامل، أمس الأحد، اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الذي أقيم لبحث ومناقشة أهم وأجدد القرارات الخاصة بالنقابة.



وكان هذا الإجتماع، الظهور الأول لمصطفى كامل، بعد تعرضه لحادث سير منذ أيام.

وشارك مصطفى متابعيه، بث مباشر للإجتماع الأول له بعد تعافيه، وعودته للعمل من جديد.

وأشار كامل، إلى أنه هناك بعض المخالفين في المحافظات، يهدروا قيمة النقابة العامة من خلال تشغيل فقرات تم شطبها في المحافظات، بالإضافة إلى تشغيل أشخاص تم إيقافهم عن العمل، كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الأمر في المحافظات.

يذكر أن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، كان قد تعرض لحادث سير منذ أيام، نتج عنه تهشم الجزء الأمامي في سيارته، وقد سبق ونشر مصطفى كامل لمتابعيه، مجموعة صور لسيارته، معلقا: «الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل».

