فن ومشاهير

هنا شيحة تكتب كلمات مؤثرة مليئة بالحب في عيد ميلاد والدها

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية، هنا شيحة، مع متابعيها، مجموعة من الصور، بمناسبة عيد ميلاد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.


ونشرت هنا، مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها، أرفقتها بكلمات مؤثرة، مليئة بالحب، مشيرة إلى كمية الدروس التي تلقتها منه وأفادتها في حياتها.
وأعربت هنا عن فخرها بوالدها، وكتبت: "أبي أحبك جداً كل سنة وحضرتك مالي حياتنا وسندنا وضهرنا في الدنيا، انت علمتني ابقي ست بميت راجل، أيوه أنا عارفة أنا ايه وده مش غرور، ده معرفة قدر نفسي".
وأضافت شيحة: "أنت علمتني الحياة أنت علمتني الحب أنت علمتني ان الكرامة كل شيء، أنت علمتني انه بدون الحب احنا ولا شيء، واهم حب عندك هو مصر حبيبتك، وناديا طبعاً انت علمتني ان الحرية هي الاحترام، والاحترام هي الكلمة والكلمة ميثاق". واختتمت هنا منشورها موجهة رسالة لوالدها: "بحبك يا ابويا ودايماً رافع رأسي لأني بنتك".
يذكر أن هنا شيحة، كانت قد أشارت في إحدى التصريحات الإعلامية السابقة، إلى مدى العلاقة القوية التي تجمعها بوالدها، لافتة إلى مكانته الخاصة في حياتها والتي لا ينازعه فيها أحد، وقالت: "أحمد شيحة كيان وحده أكبر بكتير من بناته".
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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