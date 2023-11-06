كانيي ويست يثير الجدل خلال مشيه حافي القدمين في السعودية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لمغني الراب كانيي ويست خلال تواجده في المملكة العربية السعودية وظهر وهو يمشي بسرعة في الفندق حافي القدمين في وقت حاول العاملون التقاط صورة معه.
ولم يعرف سبب تصرف كانيي بهذه الطريقة مع ان البعض برر له هذا التصرف مشيرين الى انه كان على عجلة من أمره.
يذكر ان كانيي ويست كان قد ساقر الى السعودية لحضور السهرة الافتتاحية لموسم الرياض الى جانب عدد من النجوم الذين حضروا النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو منهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وعارضة الازياء جورجينا رودريغيز والفنانة نانسي عجرم والممثلة ياسمين صبري.
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