إمرأة تروي معاناتها لـ عبد المجيد عبدالله بعد طلاقها في حفلته في الرياض - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة كشفت فيها عن معاناتها للفنان عبد المجيد عبدالله في حفلته في الرياض وقالت: “أنا تطلقت الأسبوع اللي فات وأبيك تغني فزيت من نومي أنادي لك” بموقف تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن جمهور موسم الرياض عاش ليلة استثنائية تفاعلاً مع أولى الحفلات الغنائية بالموسم، التي أحياها الفنان عبدالمجيد عبدالله بمنطقة “بوليفارد وورلد” وفاجأ عبد المجيد عبدالله جمهور الموسم بغناء مجموعة من أغاني ألبومه الأخير “عالم موازي” الذي يضم 22 أغنية، والذي أصدره مؤخراً بعد فترة طويلة من الغياب.