انتقدت المشهورة الكويتية ريم البلوشي، إحدى المستشفيات بعدما تم توجيهها إلى قسم الرجال للعلاج، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته.

و أفادت البلوشي بأنها شعرت بالمرض وقررت زيارة أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنها فوجئت بتوجيه الممرضة إليها إلى قسم الرجال.

وعبّرت عن استياءها قائلة: “لماذا تم توجيهي إلى قسم الرجال؟ لم تقمي بفحصي جيدًا”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ريم البلوشي تهاجم ممرضة بعد أن قامت بتحويلها للعلاج في قسم الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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