بالصور – هاري وميغان وسيلين ديون ثالثهما في ظهور غير متوقّع في هذا الحفل الغنائي

فاجأ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الحضور وهما يشقّان طريقهما الى مقاعدهما في الصفوف الأمامية في حفل كايتي بيري الختامي على مسرح المنتجعات العالمي في لاس فيغاس السبت الفائت. لم يكن الزوجان وحدهما نجمَي الحفل، بل حضرت أيضًا المغنية الكندية العالميّة سيلين ديون التي عادت لتشارك في المناسبات العامة بعد غيابها المرضي منذ ثلاث سنوات على أثر اصابتها بمتلازمة الشخص المتصلّب.

هكذا احتل الثلاثي، هاري، ميغان وديون التي رافقها توأمها إدي ونيلسون البالغان من العمر ١٣ عامًا، صفحات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهاتهم عبر تطبيق تيك توك، ساخرين من الأميرَين اللذَين تحوّلا الى ضيوف لائحة الصفّ الأوّل، لا سيّما ميغان التي باتت محط انتقاد الجميع.

ويبدو ان العلاقة بين الزوجَين والمغنية بيري قد توطّدت بفعل سكنهما المجاور في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، اذ غالبًا ما كانت المغنية تنذر الأمير هاري بتجمّع المراسلين الصحافيين في الجوار، كما أنّها ليست المرة الأولى التي تغنّي فيها بحضورهما، فهي شاركت غناءً في مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث وليًّا للعهد البريطاني في أيّار الفائت.

وفي العرض الغنائي نفسه، شوهد أورلاندو بلوم، خطيب بيري، برفقة ابنتهما ديزي البالغة ثلاثة أعوام، وهو يراقصها بين أحضانه اثناء تأدية بيري لإحدى أغنياتها.

ويعتبر حفل كايتي بيري الأخير من ضمن مجموعة حفلاتها التي انطلقت في كانون الأوّل/ ديسمبر ٢٠٢١، والتي امتدّت على مراحل بعد النجاح الجماهيري الساحق الذي حقّقته. وقد شاركت المغنية صورًا ومقاطع فيديو من حفلة الوداع التي أقامتها مع طاقم عملها قبل ليلة واحدة من مواجهة جمهورها في حفلها الأخير في فيغاس.