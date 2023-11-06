والد أنجلينا جولي ويُهاجم حماس: “ابنتي لا تفهم مجد الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على إثر الموقف الذي اتخذته النجمة العالمية أنجلينا جولي وانتقادها إسرائيل أثناء حديثها عن الوضع الإنساني في غزة، نشر والدها، الممثل الأميركي الشهير جون فويت، مقطع فيديو على حسابه في منصة “إكس”، عبّر عن شعوره “بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل العديد من الناس الآخرين، لا تفهم مجد الله”.

وقال إن “الأمر هنا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يحمي أرض إسرائيل وشعبها”.

ثم اعتبر أن “هذه حرب، ولن تكون كما يعتقد اليسار، ولن تكون ثقافية، لقد هوجمت إسرائيل من خلال الإرهاب اللا إنساني، الذي استهدف أطفالاً أبرياء وأمهات وآباءً وأجداداً. وأنتم أيها الحمقى تقولون إن إسرائيل هي المشكلة؟ إسرائيل تعرّضت للهجوم، وهذه الحيوانات تريد أن تمحو اليهود والمسيحية”.

ولفت إلى أن “حماس هي المسؤولة عن الوضع الفلسطيني في غزة… حصلت على أموال ضخمة لم تتقاسمها مع الناس. لقد صنعت الأسلحة بدلاً من ذلك”.

وفي وقت سابق، قالت الممثّلة الأميركيّة في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعيّ تعليقاً على صورة من مخيم جباليا المدمّر: “هذا ما يُسمّى القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرّون إليه”.



وأضافت: “لقد ظلّت غزّة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحوّل الآن بسرعة إلى مقبرة جماعيّة”.



وأوضحت أنّ “40 في المئة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل”.