الإبلاغ عن حالات سرقة في يوم عيد ميلاد شاروخان.. إليكم ما حصل أمام منزله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتشد عدد كبير من محبي نجم بوليوود شاروخان أمام منزله منذ أيام للإحتفال بعيد ميلاده، حيث يحرص نجم بوليوود في هذا اليوم من كل عام أن يحيي جمهوره الذي يقف أمام منزله في مانات ليلوح لهم ويعبر عن حبه وامتنانه لهم.

لكن ليس كل من يحضر هذا الحدث يكون بغرض رؤية النجم، يوجد متسللون ممن يستغلون الزحام الشديد للسرقة. وهذا ما حدث بالفعل. فقد سجلت شرطة مدينة باندرا بمومباي بلاغات منفصلة تتعلق بسرقة هواتف من أفراد تجمعوا خارج منزل شاروخان في مانات.

وقالت شرطة مومباي، إنه تم سرقة 30 هاتفاً محمولاً من بين مئات المعجبين الذين تجمعوا لتهنئة نجم بوليوود في يوم ميلاده الـ58.

وجاءت الشكوى الأولى من مصور يبلغ من العمر 23 عاماً ويعمل في إحدى الصحف الوطنية. ثم سرعان ما انهالت البلاغات لنفس السرقة من أشخاص آخرين.

وضم احتفال شاروخان الضخم ليوم ميلاده العديد من نجوم بوليوود الذين انضموا إليه في مومباي. كان من بينهم كارينا كابور، كاريشما كابور، عليا بهات، رانبير كابور، كاران جوهر، ديبيكا بادكون، رانفير سينغ، لاعب الكريكيت إم إس دوني، مخرج فيلم Jawan أتلي وغيرهم الكثير.

وبمناسبة يوم ميلاد الملك خان، تم الكشف عن المقطع الدعائي الأول لفيلم Dunki الذي طال انتظاره، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك شاروخان المقطع مع التعليق: “قصة لأشخاص بسطاء وحقيقيين يحاولون تحقيق أحلامهم ورغباتهم. عن الصداقة، والحب، والتواجد معاً… عن كونهم في علاقة تسمى المنزل! قصة دافئة من تأليف شخص دافئ”.