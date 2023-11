تصدّر الترند حول العالم.. Jungkook يروّج لألبومه الأوّل برقصة مايكل جاكسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر نجم فرقة BTS، الفنان الكوري Jungkook، ألبومه الغنائي المنفرد الجديد يوم الجمعة الماضي عبر مختلف المتاجر الموسيقية حول العالم.

وترافق صدور الألبوم مع طرح أوّل فيديو كليب لأغنية بعنوان Standing Next to You تضمنها العمل، فحقق الكليب تفاعلًا كبيراً من الجمهور وتصدر جونغكوك الترند حول العالم طيلة الأيام الماضية.

وكان من المثير للانتباه قيام جونغكوك بتقديم عدد من رقصات مغني البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون في فيديو كليب Standing Next to You، وأشاد الجمهور به بدرجة كبيرة، وصولاً إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقدوا مقارنة بينه وبين الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون.

الجدير ذكره أن ألبوم Jungkook الجديد يحمل اسم “Golden” ويضم 11 أغنية تعاون من خلالها مع عدد من نجوم ومغنيين عالميين مثل إيد شيران، وشون مينديز، وفرقة الهيب هوب الإلكترونية “ماجور ليزر”، كما تعاون فيه مع مايكل تاكر، وديفيد ستيوارت، وبليك سلاتكين، ولاتو، وجاك هارلو، وودي جي سنيك.

وألبوم Golden هو الألبوم المنفرد الأوّل الذي يقدّمه Jungkook بعيدًا عن فرقة BTS، وفور صدوره تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وقد تم الترويج له خلال الفترة الماضية بطرح مقطع فيديو ضم مقاطع من الأغنيات التي يتضمنها.