أمل عرفة تحتفل بدخول ابنتها الجامعة: “دربك أخضر ماما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة السورية أمل عرفة، بدخول ابنتها سلمى عبد المنعم عمايري الجامعة، لتبدأ أولى خطواتها في مرحلتها التعليمية الجديدة.

ونشرت أمل عرفة عبْر حسابها الرسمي على “فيسبوك” تعليقاً، عبّرت من خلاله عن سعادتها ببدء ابنتها الدراسة الجامعية، وعلّقت قائلةً: “هذا المذاق النبيل لاستحقاق عمر كامل.. اختبرناه اليوم مع ابنتنا البكر سلمى في أول يوم تخطو به إلى المستقبل الحقيقي.. سلمى عبدالمنعم عمايري طالبة في كلية الحقوق سنة أولى.. دربك أخضر ماما”.

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي أمل مع منشورها، وتمنوا لابنتها سلمى التوفيق والنجاح في دراستها الجامعية، مؤكدين أن سعادة الأمهات والآباء هي بنجاح وتفوق أولادهم.

من جهةٍ أخرى وعلى الصعيد الفني، بدأت أمل عرفة تصوير دورها في المسلسل الاجتماعي المعاصر “أغمض عينيك تراني”، للمخرج مؤمن الملا، حيث تتشارك البطولة فيه مع عبد المنعم عمايري، ومنى واصف وآخرين.

وتدور أحداث العمل، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2024، حول قصة طفل يصارع مرضه، وما يترتب على ذلك من تبعات عائلية، ومنها محاولة والدته تأمين حياة طبيعية ومستقرة له، بالإضافة إلى مجموعة من القصص والأحداث الاجتماعية المشوّقة، والتي تتقاطع مع حياة الأسرة في ظروف مختلفة.