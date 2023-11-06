بعد تصدّره الترند في “موسم الرياض”.. مفاجأة سارة لمحبي عبد المجيد عبد الله في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق إحياء حفله في افتتاحية موسم الرياض بنسخته الرابعة، عن تقديم حفلٍ آخر ضمن فعاليات الموسم سيحمل اسم “ليلة عبد المجيد عبد الله”.

وافتتح موسم الرياض فعالياته الغنائية في نسخته الجديدة تحت شعار “Big Time” بحفل فني جماهيري ضخم، أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيمٍ وإشراف من شركة “روتانا”، أحياه الفنان عبد المجيد عبد الله ، تزامناً مع افتتاح منطقة “بوليفارد وورلد” الجديدة، ليصبح بذلك عبد المجيد أول مطربٍ خليجي وعربي وعالمي، يغني على المسرح العالمي المكشوف، الذي شُيِّد بالهواء الطلق في زاويةٍ بالمنطقة على ضفة أكبر بحيرة اصطناعية في العالم.

وتصدَّر حفل عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض “الترند” في السعودية، إذ ترافق مع آلاف التغريدات المصحوبة بالصور والفيديوهات التي تداولها محبو عبد المجيد على مواقع التواصل الاجتماعي. واكتمل الحدث بالتفاعل الجماهيري حيث نفدت التذاكر بمجرد الإعلان عن بدء بيعها حصرياً عبر منصة Webook، التي انفردت أيضاً بعرض الحفل “لايف” للراغبين في متابعته.