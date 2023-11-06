آية سماحة تنتقل من الكوميديا إلى الرعب في “حكاية كاملة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاحها في الكوميديا بالمشاركة في بطولة مسلسل “على باب العمارة”، تنتقل الفنانة المصرية آية سماحة إلى عالم الرعب، بعد الإعلان رسمياً عن عرض مسلسلها “حكاية كاملة”، يوم الأربعاء القادم الموافق 8 نوفمبر الحالي، ضمن حكايات مسلسل “حدث بالفعل”، المتخصص في عرض قصص واقعية من ملفات جرائم المرضى النفسيين.

ونشرت آية سماحة الإعلان التشويقي الرسمي لـ “حكاية كاملة” عبر حسابها على موقع فيسبوك، وظهرت في اللقطات الأولى منه مرتبكة داخل نفق، لتعود وتظهر بشخصية “كاملة النجار”، وهي عارضة أزياء وخبيرة موضة، مع خلفية لطبيب نفسي يشرح أزمة الشعور بعدم الرضا عن الحياة وكيف يؤثر ذلك على سلوك المرضى.

مسلسل “حكاية كاملة” من بطولة آية سماحة، ومغني الراب شاهين، وتامر فرج، وبسنت حاتم، وعدد من ضيوف الشرف؛ منهم: أحمد فهيم، أحمد عبد الحميد، عمر جانز، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية لفتاة مصابة بمرض نفسي مرتبط باضطراب الأكل، وتتعمد إيذاء نفسها.

وتتألق سلسلة “حدث بالفعل” من عدة حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من 3 حلقات، وعرضت مؤخراً حكاية “لو بعد حين” من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة شيرين رضا، وآخرين، والحكاية من إخراج وائل فرج، وتأليف فادي النجار.