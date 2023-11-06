بعد انتقادها نهاية “كريستال”.. أحلام تتلقى رسالة شكر من مخرجة “مربى العز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت المخرجة السورية رشا شربتجي على تغريدة للفنانة الإماراتية أحلام، عبْر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، اعتبرت من خلالها الأخيرة أن مسلسل “مربى العز”، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، من أفضل المسلسلات التي تابعتها.

وقالت رشا في ردها على أحلام: “شكر كبير للفنانة العزيزة أحلام، شهادتك منعتزّ فيها يا أم فاهد على أمل نقدم دائماً عمل تحبيه وينال إعجابك وإعجاب الجمهور، كل المحبة ومشاهدة ممتعة دائماً لحضرتك”.

وكانت الفنانة أحلام قد أبدت رأيها بمجموعة من المسلسلات والممثلين، من خلال حسابها على “إكس”؛ حيث انتقدت نهاية مسلسل “كريستال”؛ مؤكدة أنها لم تعجبها نهائياً، في حين اعتبرت من خلال ردها على تعليقات متابعيها، أن مسلسلي: “العربجي” و”مربى العز”، من أكثر المسلسلات التي أعجبتها في موسم دراما رمضان 2023.

كما كشفت أحلام عن رأيها بعدد من النجوم العرب؛ حيث أوضحت أنها معجبة بأداء النجم السوري سلوم حداد، والنجمة هدى حسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين.

من جهة أخرى، تواصل المخرجة السورية رشا شربتجي تصوير مسلسل “المهرج”، وهو عمل قصير من بطولة: باسم ياخور، نضال نجم، أمل بوشوشة، ديمة الجندي وآخرين.

في حين تشارك رشا بموسم دراما رمضان 2024، من خلال عمل جديد من تأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، ومن المرجح أن يؤدي أدوار البطولة فيه كلٌّ من: محمود نصر، وسلافة معمار.