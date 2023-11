بعد تأجيله.. رحمة رياض تعلن عن موعد جديد لحفلها في العراق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستأنف الفنانة العراقية رحمة رياض حفلاتها الفنية بعد توفق لفترة منذ اندلاع أحداث “طوفان الأقصى” في غزة، إذ تقدّم حفلاً غنائياً في العراق يوم 9 نوفمر الحالي، كان من مقررًا إقامته يوم 20 أكتوبر الماضي وتم تأجيله بسبب الأوضاع في المنطقة.

وكانت رحمة رياض قد طرحت أغنيتها الجديدة “حلو هالشعور ” منذ فترة، وحققت كليب الأغنية أكثر من 5 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحصلت رحمة رياض على جائزة “نجمة الغناء العربية” في حفل الموريكس دور اللبنانية 2023، الذي أُقيم في كازينو لبنان، برعاية وزارتي السياحة والإعلام، وضمن فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي”، تحت شعار: “Staying Alive… The Show must go on”.