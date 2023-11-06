أحد أبطال فيلم "باربي" مرشح للعب دور جيمس بوند

ميرنا وليد - بيروت - رشحت الممثلة جريتا جيرويج، الممثل العالمي كينجسلي بن أدير، أحد أبطال فيلم "باربي"، للعب دور جيمس بوند القادم، وذلك أثناء ظهورها في إحدى المقابلات لمناقشة فيلمها "باربي".



وأشادت جيرويج بمهارات بن أدير التمثيلية الكلاسيكية، وأوضحت كيف كان "مضحكًا للغاية" في دور لاعب كرة السلة كين.

وقالت جيرويج: "إنه يستطيع أن يفعل أي شيء، وهو ممثل بريطاني جيد جدًا ومدرب، يمكنه أداء أي صوت، لذلك كان لدينا نسخ حيث استدار وقام بتقليد صوت شخصية جيمس بوند، في موقع التصوير، وأذهل جميع الحاضرين".

وأضافت: "ولهذا قلت شيئًا مثل "اصعد إلى العرش" وكان مثل "فهمت"، فقلت لنفسي: "أوصل هذا إلى من يصنع بوند، فهم بحاجة إليه على الفور".

وأشارت جيرويج، إلى أنها لا تعرف من هو المرشح للعب دور العميل 007 التالي، إلا أنها أشادت ببن أدير ووصفته بأنه "ممثل عظيم".

ويعتبر بن أدير، من الأسماء العديدة التي تم ذكرها فيما يتعلق ببوند في السنوات الأخيرة، مع زيادة التكهنات حول من سيخلف دانييل كريغ.

يذكر أنه كان قد تم ترشيح آرون تايلور جونسون، باعتباره المرشح الأوفر حظًا لتولي هذا الدور، بينما تم أيضًا ربط هنري كافيل وجيمس نورتون وريجيه جان بيج.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للكشف عن جيمس بوند جديد ، إذ اعترفت المنتجة البريطانية باربرا بروكولي بوجود "طريق كبير أمامنا" قبل "إعادة اختراع الشخصية للفصل التالي".