ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "1989" للمغنية الأميركية تايلور سويفت، المرتبة الأولى في تاريخها من عدد الاستماع، وتصدرت قائمة "Billboard 200"، منذ طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحصدت الأغنية، 1.653 مليون مستمع حتى الآن، وتقدمت على أغنيتها السابقة في فيلم "Midnights"، والتي كانت قد حصدت 1.578 مليون دولار.
يذكر أن إيرادات الفيلم الوثائقي الموسيقي "Taylor Swift: The Eras TO"، كانت قد تخطت حاجز الـ200 مليون دولار عالميا، إذ وصلت إلى 203 ملايين و44 ألف دولار في دور العرض الأول حول العالم، منذ أن طرحته يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويشار إلى أن الفيلم الوثائقي الموسيقي "Taylor Swift: The Eras Tour"، كان قد حصل على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدا عالميا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع "Rotten Tomatoes".
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية تايلور سويفت "1989" تتصدر القوائم وتصبح الأولى في تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.