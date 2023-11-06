وفاء عامر توضح: "أولاد الحاج متولي" ليس امتداداً لـ "عائلة الحاج متولي"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية وفاء عامر، أن مسلسلها الجديد "أولاد الحاج متولي" لا يعد امتداداً لمسلسل "عائلة الحاج متولي"، للممثل الراحل نور الشريف.



وقالت وفاء في إحدى المقابلات التلفزيونية: "مسلسل أولاد الحاج متولي لم يكن امتدادا لمسلسل عائلة الحاج متولي، للفنان الراحل نور الشريف، والعمل يناقش صراع الأبناء حول منزلهم وأن البيت سيظل قائم لأهله ولكل شخص فلسطيني ومصري".

يذكر أن العمل الأصلي "عائلة الحاج متولي"، اعتمد على فكرة تعدد الزوجات وصراع الأجيال.

وأشارت وفاء عامر، "إلى أنها تشارك في أي عمل يعرض عليها ولكن بعدة شروط، أهمها هو شركة الإنتاج والمؤلف وأعماله، والنص أن يكون مكتوباً بشكل جيد وحرفي، ولكن في حالة لو كانت شركة الإنتاج تبدأ مشوارها الفني في بدايتها فيجب أن تقرأ النص قبل أي شيء".

وقالت وفاء عامر، عن دورها في مسلسل "الطوفان"، أنه من أصعب الأدوار التي قدمتها معقبة: "لما كنت بروح البيت كنت بحس أن قلبي فيه رفرفة وكنت رايحه في حتة تانية مع ناس موجودة أو مش موجودة في الحياة.. زمايلي كانوا بيأثروا فيا جداً كنت بتعب لدرجة أن المنتج كان بيقولي أنا مش بروح المونتاج لأني بشفق عليكي، المنتج كان في ضهري وكنت بسمع كلامه والمؤلف كمان كان كاتب المسلسل حلو".