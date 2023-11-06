بالصور- هاجر أحمد تحمس الجمهور لـ "بلومندوا" وهذا هو موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هاجر أحمد البوستر الرسمي لأحدث أعماله وهو فيلم يحمل إسم "بلومندوا" وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، كما وحمست الجمهور لمشاهدة الفيلم كاشفةً عن موعد طرحه حيث علقت بالقول : "بلومندوا قريبا ١٥ نوڤمبر في جميع دور العرض في مصر والسعودية".



يذكر ان هاجر أحمد تشارك في فيلم "أهل الكهف"، وقد انتهت من تصوير معظم مشاهدها، حيث تظهر بشخصية قديسة في أحد البلاد، وتقع في غرام زائر للمدينة.

الفيلم تدور أحداثه في ثلاثة أزمنة مختلفة في حقبة تاريخية في عام 250 ميلادي، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه. الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

