هنا الزاهد تخطف الأنظار .. بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد، صورة جديدة لها حيث خطفت هنا الأنظار باطلالة كاجوال، ووضعت ميك اب هادئ وسرحت شعرها كيرلي.

ومن ناحية أخرى تستكمل هنا الزاهد تصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.

مسلسل “إقامة جبرية” من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

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