«فى منزل زينب خاتون» عمل روائى يسلط الضوء على واقع مصر خلال الحملة الفرنسية

ياسر رشاد - القاهرة -

صدرت مؤخراً للكاتبة الدكتورة داليا الشطوى العمل الروائى الأول «فى منزل زينب خاتون» عن مركز أبصار للنشر والتوزيع بالتعاون مع دار أمجاد حنين.

ترصد الرواية حقبة زمنية مهمة عن أحوال مصر المتردية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أثناء الحملة الفرنسية، ثم تسلط الرواية ضوءاً باهراً على ثورتى القاهرة الأولى والثانية، وتأتى كل تلك الأحداث التاريخية من خلال لقاء زينب الفتاة المدللة التى لم تعبأ يوماً بما يدور حولها بعمر الفتى الأزهرى الثائر، لتبدأ رحلتهما معاً وتتجسد فى الأذهان المماليك وصليل سيوفهم فى معركة إمبابة وصوت عمر مكرم يخطب فى الجماهير ليحثهم على الجهاد ودماء كليبر على نصل سليمان الحلبى.

كما تقص الرواية موقف «زينب» وفرارها مذعورة بين أروقة الأزهر حين يدنسه نابليون بخيوله ويضربه بمدافعه، ثم سرعان ما يحتضن قلبها أصوات مآذن المحروسة وتراتيل الدراويش وحكاية على الربابة تحكى عن الحب والحرب فى منزل زينب خاتون.

شاركت الرواية فى معرض الجزائر الدولى للكتاب، والذى أقيم مؤخراً بالعاصمة الجزائرية.