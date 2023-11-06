شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص فى الإبداع الرقمى يحول أيقونات السينما لـ"أنيمشن" بالذكاء الاصطناعى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط أغلبنا بالكثير من الأفلام الكلاسيكية، والتى حققت نجاحات كبيرة عالميا، ما حولها لأيقونات نتفاعل معها ومع أبطالها، حتى أننا لا نمل من إعادة مشاهدة تلك الأفلام، ونتفاعل معها بنفس المقدار فى كل مشاهدة، ولكن هل تخيلت كيف سيكون الوضع إذا تم الدمج بين بوسترات هذه الأفلام، وبين الذكاء الاصطناعى، والذى أصبح عنصرا أساسيا فى كل ما يتعلق بالفنون والديجيتال.



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fast and furious



Forrest Gump

الكسندر بيريز، أحد المتخصصين فى فنون الـ "Photoshop" والذكاء الاصطناعى، حيث يقوم بإعادة تصور الأفلام الشهيرة بأسلوب ديزنى بيكسار ، ليصنع ما يشبه الرحلة السينمائية التى لم يسبق لها مثيل فى عالم موازٍ مذهل وساحر، بعد أن أتم إعادة تصور مجموعة من الأفلام الشهيرة بأسلوب ديزنى بيكسار، بمساعدة الذكاء الاصطناعى والمهارات السحرية لبرنامج Photoshop، وذلك بحسب ما ذكر موقع boredpanda.



Harry Potter



Home Alone



Interstellar

يقول الكسندر بيريز، "حولت هذه الصور السحرية شخصياتنا وقصصنا المحبوبة إلى رسوم متحركة تجعل القلوب من جميع الأعمار تنبض بشكل أسرع، من الأبطال الشجعان إلى الأشرار ، يُمنح كل فيلم حياة جديدة بأشكال وألوان نابضة بالحياة، مما يجعلك تشعر وكأنك تستكشف عالمًا جديدًا تماما"



Matrix



men in black



The Shining



Twilight

وتابع، بفضل سحر بيكسار، تعد كل صورة تحفة فنية من التفاصيل والتعبير، مما يبرز المشاعر والذكريات التى تجعل السينما مميزة للغاية، سواء كنت من محبى المغامرات أو الكوميديا ​​أو الرومانسية، فإن هذه الصور ستنقلك إلى عالم بيكسر وديزنى بطريقة لم تتخيلها من قبل، هذا احتفال بالسينما قد يدفئ قلبك ويجعلك تبتسم من الأذن إلى الأذن".

ومن بين الأفلام التى قام الكسندر بيريز بتحويلها، home alone، وfast and furious، وForrest Gump، وHarry Potter، وInterstellar، وMatrix، وmen in black، وThe Shining، وTwilight.