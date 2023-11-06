شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى منصور: "ورق التوت" شهادة ميلاد حقيقية وكلنا فى المسلسل أصحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان مصطفى منصور في بطولة مسلسل "ورق التوت" الذى يتواصل عرضه حاليًا على قناة cbc، وأعرب منصور عن سعادته بردود الأفعال حول العمل ودوره أيضًا، مشيرًا لـ"الخليج 365" أنه يعتبر شخصية منير التي يجسدها خلال الأحداث شهادة ميلاده الحقيقية في عالم الفن، رغم مشاركته في العديد من الأعمال وتقديمه العديد من الأدوار خلال السنوات الماضية.

وأكد مصطفى منصور أنه يكن كل حب وتقدير للمخرج حسام الذى آمن به بموهبته ويشكره على نظرته الثاقبة وقدرته على إخراج ما لم يره بعض المخرجين في آدائه، وذلك بعدما اختاره لدور بعيد تمامًا عن الأدوار الذى كان يتم اختياره فيها خلال الفترة الماضية سواء الشعبية أو الصعيدية لافتًا إلى أن شخصية "منير" بالمسلسل تقترب من شخصيته الحقيقية من حيث المبادئ الرجولية التي يتصف بها ابن البلد الحقيقى.

وحول كواليس المسلسل الذى يعتمد على التجربة الشبابية قال مصطفى منصور: "كل شباب المسلسل أصدقائى ودفعتى بالمعهد، وكنا نلتقى بصفة مستمرة لمذاكرة الأدوار سويًا، وذلك جعل هناك أجواء أخوية يملأها الحب والود خلال فترة التصوير وظهر ذلك على الشاشة بأن الكل يقدم دوره بشكل مميز للغاية، وبعد عرض العمل أشكر الله على طبطبته علىّ بعد مراحل اليأس والألم التي مررت بها خلال مشواري البسيط بالفن".

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالإضافة إلى عرض آخر بالتزامن على منصة watch it.