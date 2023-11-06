شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ليلى صديق والدة المخرج أدهم مدحت صالح.. وعبد الرحيم كمال ينعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ليلى صديق، طليقة الفنان مدحت صالح، ووالدة المخرج أدهم مدحت صالح، بعد صراع مع المرض، إذ تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ونعى الكاتب عبد الرحيم كمال الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلي يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".



عبد الرحيم كمال ينعى ليلى صديق

ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المطرب ادهم التي أنجبته من الفنان مدحت صالح.