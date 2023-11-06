فنان مصري يفجع بوفاة أحد أقاربه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري طارق الشيخ، اليوم الاثنين، عن وفاة خاله، وطالب المتابعين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.



وكتب الشيخ قائلاً: "إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله خالي.. أرجو الدعاء له بالرحمة".

يذكر أن طارق الشيخ، كان قد طرح مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم «لما النفس تهون على النفس»، وذلك تضامنا مع أهالي فلسطين، في الحرب التي تشهدها غز ة، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين.

وكان طارق الشيخ قد احتفل الشهر الماضي، مع جمهوره، بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، من خلال حفل غنائي مفتوح للمواطنين، في ميدان الساعة بمدينة العريش في مصر، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.