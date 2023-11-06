ميرنا وليد - بيروت - تحفظ الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن التعليق بخصوص الأزمة الحالية بشأن تصريحات الممثل بيومي فؤاد حول انسحاب زميله الممثل محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي".

وقال الشناوي، مساء الأحد، إن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة، ولقضية أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشل ميديا.

وأضاف: "لا أريد الخوض في الأزمة المشتعلة بين بيومي فؤاد ومحمد سلام، لأن الأمر على السوشيال ميديا وصل لمرحلة سيئة جدا وشتائم وهتك أعراض".

وطالب "الشناوي"، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بالتدخل في أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام، والخروج ببيان ليوضح ما إذا كان الممثل يتوقف في ظل الظروف الراهنة وحرب فلسطين أم يقدم فنه؟ هل يشارك في أعمال وطنية أو موضوعات أخرى؟ ومن الممكن توجيه جزء من عائدات بعض الأعمال الترفيهية لدعم أهالي فلسطين وهذا هو الأهم في الوقت الراهن.

وأشار طارق الشناوي، إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن النقابة لابد أن يكون له دور فيما يشهده الوسط حاليا.

كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي يتحفظ عن التعليق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام ويطالب أشرف زكي بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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