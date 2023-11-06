حقيقة فسخ شركة مشروبات غازية عقدها مع عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - انتشر خلال الساعات القليلة الماضية ، أنباء عن فسخ عقد الفنان المصري عمرو دياب مع شركة بيبسي، بالإضافة إلى تحمله جميع نفقات الشرط الجزائي الناتج عن فسخ التعاقد، وتبين أنه أجّل العديد من مشاريعه الفنية في الفترة الحالية، وذلك بعد تفاقم الأحداث في فلسطين.



يذكر أن عمرو دياب، قد تضامنه مع أهالي فلسطين، وقرر تأجيل حفل جديد له كان من المقرر إقامته في كوكاكولا أرينا بالإمارات، وذلك يوم 20 تشرين الثاني الماضي، وكتب عبر حسابه : "قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة".

وقام بتغيير الصورة الرئيسية في جميع منصاته لعلم فلسطين، وتبرع بـ 5 ملايين جنيه لفلسطين..

ومن ناحية اخرى تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنان المصري عمرو دياب في أحدث إطلالة له بعد العرس الذي أحياه منذ أيام لإبن أحد رجال الأعمال المصريين، وظهر عمرو دياب بالصورة بجانب إحدى المعجبات.