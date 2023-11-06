يضم أكثر من 430 مليون.. سيلينا غوميز تصدم متابعيها في إنستغرام

قررت المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، حذف حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 430 مليون شخص، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب موقفها من الحرب في غزة.

وكتبت غوميز، البالغة من العمر 31 عامًا، في منشور على حسابها على “إنستغرام”: “سآخذ استراحة وأحذف حسابي. أنا انتهيت. لا أدعم أي شيء مما يحدث”.

وحذفت غوميز المنشور بعد فترة وجيزة، لكنها لم تغلق حسابها حتى الآن.

وكانت غوميز قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد رصد ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجابها بمنشورات تدعم جيش الإحتلال الإسرائيلي، في وقت تتجاهل فيه ما يتعرض له الأبرياء في غزة.

وردت غوميز على الانتقادات، بسلسلة منشورات أكدت فيها أنها تشعر بالأسف لـ”رؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم”.

وقالت: “إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد”.

وأضافت: “أنا آسفة إذا كان كلامي غير كاف بالنسبة للجميع. لا أستطيع الوقوف بجانب أي شخص يؤذي الأبرياء، وهذا ما يجعلني مريضة. أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم. لكن المنشور لن يفعل ذلك”.

وقارن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقف غوميز من الأحداث في غزة، مع موقفها من الحرب في أوكرانيا، وكيف تبرعت لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لدعم الأطفال الأوكرانيين.

وأودت الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحياة 9770 شخصًا بينهم 4800 طفل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.