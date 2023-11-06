خرجت الإعلامية الكويتية نهى نبيل، في بث مباشر، مصرحة بأن زوجها أقصر منها طولا.
وظهرت نهى نبيل في بث مباشر، تقول: “طولي 155 وهو اقصر مني، وعاطل ومفاس با شغلة ولا مشغلة على الحديدة ترى”.
أثار حديث الإعلامية الكويتية التفاعل على موقع إكس، واتهمها البعض بإنها تبعد الأنظار عن زوجها، خاصة إنها كشفت في وقت سابق عن إهداءها زوجها هدايا باهظة الثمن، من ضمنها سيارة فيراري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نهى نبيل: زوجي أقصر مني ومفلس وعاطل عن العمل.. هل تبعد عنه الأنظار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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