شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة ليلى صديق طليقة مدحت صالح بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع جنازة الراحلة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، ووالدة المخرج أدهم مدحت صالح، بعد صلاة عصر اليوم الإثنين، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية في الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ونعى الكاتب عبد الرحيم كمال الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلي يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".

ليلي صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المطرب ادهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.