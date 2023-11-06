شكرا لقرائتكم خبر عن جالا فهمى بدأت مشوارها أمام فاتن حمامة وجمعها عمل وحيد بوالدها.. ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة جالا فهمي، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، والتي تعد إحدى أهم النجمات التي قدمن أعمال مميزة في السينما المصرية، فكانت تتمتع بملامح جذابة وجهًا جميلاً، واستطاعت أن تصنع اسمها بشكل سريع، وكان الحظ حليفها اذ بدأت أول أدوارها في صغرها أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم حلو ويوم مر" وأدت خلاله دور المذيعة.

بعد دورها أمام فاتن حمامة، أسند إليها والدها المخرج أشرف فهمي بطولة فيلم "إعدام قاضي"، وبعدها لم تتعاون مع والدها في أي عمل آخر إذ إنه قال لها إنه وضعها على الطريق، وعليها أن تثبت موهبتها، واستطاعت أن تحقق ذلك بالفعل.

وقدمت الفنانة جالا فهمي في السينما المصرية 14 فيلمًا وكان دورها في أغلبهم دور الفتاة الرومانسية الكوميدية، كما طلت على جمهور من خلال عدة مسلسلات أبرزها ليالى الحلمية، والوسية، وشاركت أيضًا في المسرح ولكن بعدد قليل جدًا.

كان للفنانة جالا فهمي حلمًا في مشوارها التمثيلى قبل أن تعتزله نهائيًا وتغيب عن جمهورها منذ 19 عامًا، فكانت تحلم بتقديم مسلسل عن قصة حياة "كاميليا" وعلاقاتها مع الملك والإنجليز والفن، وكان المخرج على بدرخان هو من سيقوم بإخراجه.

اعتذرت وقتها الفنانة جالا فهمى عن بطولة مسلسل "النساء قادمون"، والجزء الثانى من مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، وذلك من أجل المسلسل الذى يتناول حياة كاميليا ويحمل اسم وقتها "الفراشات تحترق دائما"، واستعانت جالا فهمي بمعظم ما كتب عنها سواء في مذكرات السياسيين وقتها أو النقاد لدراسة الشخصية التي ستجسدها ولكن المشروع لم يكتمل دون معرفة الأسباب.