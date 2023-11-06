ماغي بو غصن تعلق على استهداف الأطفال في عيناتا.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - استنكرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، الحادثة التي حصلت أمس في عيناتا جنوب لبنان، والتي أدت إلى وفاة جدّة وثلاثة صغار من أحفادها.



وعبرت ماغي عن حزنها الشديدة لما حصل، وكتبت قائلة: " بشكل وحشي وبشع تم استهداف الأبرياء بجنوب لبنان! انهاء استشهاد الملائكة التلاتة والستّ بوجع القلب!! يا رب دخيلك". وأرفقت التدوينة بهاشتاغ عيناتا والجنوب".

يذكر أن إسرائيل كانت قد استهدفت سيارة لعائلة لبنانية، بين بلدتي عيترون وعيناتا الحدودية مع فلسطين، وأدت إلى وفاة الجدة وثلاثة من أحفادها.

ويشار إلى أن ماغي بو غصن، كانت قد علقت على موت الأطفال في غز ة، قائلة: "الاطفال بس ينتقلوا على السماء ما بيتعذبوا لانن ملائكة. بيجوا اصدقائن الملائكة بياخدوهن لمطرح احلى… عند رب العالمين الرحوم الرؤوف. نحنا يلي منبقى عم نتعذب والقلب بيبكي دم الحمدلله على نعمة عدالة السماء لان الارض مليانة شياطين".