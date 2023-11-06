بالصورة - جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بالكاجول وهذا ما كان يفعله حبيبها كريستيانو رونالدو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز على الجمهور بلوك رائع وخطفت الأنظار من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وظهر خلفها حبيبها لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، حيث تألقت بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود مع سروال واسع بنفس اللون ونسقت معهم سترة قصيرة باللون الرمادي ذات أكمام طويلة وواسعة، وربطت شعرها على شطل كعكة مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شبه الجمهو حبيبة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو بسبايدرمان بسبب وضعية اعتدمتها في صورة جديدة لها وهي ترتدي الجينز الضيق.

ونشرت جورجينا صورتين جديدتين لها مرتديةً الجينز وسترة ضيقة ممزية، مع حذاء باللون الأبيض، ووصف نفسها بانها محظوظة مشيرةً إلى علاقتها برونالدة حيث أنها نشرت فيديو لحبيبها وهو يسجل هدف.

