تأجيل الحكم الصادر بحق نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في مصر، تأجيل المعارضة على الحكم الصادر بحق الفنانة السورية نسرين طافش في القضية رقم 1636 لعام 2023، لجلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل عرض الاستكتاب على الطب الشرعي.



وكانت نسرين طافش، قد تم إصدار حكم غيابي بحق الفنانة السورية نسرين طافش من محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، ويقضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات وكفالة عشرين ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بسبب شيك بدون رصيد.

ومن المقرر أن تقوم نسرين طافش بالمثول أمام المحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، تمهيداً لإرسال الاستكتاب إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير بصحة التوقيع على شيك بدون رصيد من عدمه.

وتشارك نسرين طافش في فيلم "السيستم" الذي يتم تصيره في الفترة الحالية، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد الفيشاوي ونسرين طافش كل من ميس حمدان، بسنت شوقي، محمد علي رزق.