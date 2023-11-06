ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الفنان ربيع الأسمر استطاع ان يصنع أرشيفا فنيا ويعلّم على الساحة الفنية بقوّة، نذكر من أعماله "بنت الأكابر، اخد قرار، درس العشاق، يا ظالم، غلاك"، ومؤخرا أطلق أغنية "كون القوي" التي حققت نجاحا لافتا.
موقع "الفن" أجرى مقابلة شيّقة مع الفنان ربيع الأسمر، تحدثنا فيها عن مدى تعرضه للأذى، واذا كان الإنسان الذي معدنه "طيب" أكثر عرضة لذلك، تغيير اللوك، الى جانب الحديث عن الفيضانات والزلازل التي حدثت، كما ايضا تحدثنا عن الإنتقادات التي تعرضلها بسبب تأديته واجب الصلاة وبيع الكحول في الملهى الليلي الخاص به.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ربيع الأسمر يرد على منتقديه وهل تعرّض للأذى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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