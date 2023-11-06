بعد رحليها.. من هي ليلى صديق طليقة مدحت صالح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان شريف إدريس وفاة ليلي صديق طليقة المطرب مدحت صالح، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" وكتب لا إله الإ الله ..إنا لله وإنا إليه راجعون ..وداعًا ليلي صديق.

و المقرر إقامة صلاة الجنازة على ليلي صديق بمسجد مصطفي محمود بعد صلاة الظهر.

من المعروف أن ليلى صديق هي أولى زيجات الفنان مدحت صالح، وأنجبت منه ابنتها رانيا وابنها المطرب أدهم مدحت صالح.

ليلي صديق هي من مواليد ،1963 ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو

كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل في 2018

نبذة عن مدحت صالح

ولد مدحت صالح بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها.

تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه "أكيد" ثم أغنية "لما قالوا عينيك"، وأغنية "حد يقول لحبيبى" من ألحان الموسيقار محمد سلطان، ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية "يا جريد النخل العالي" وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء.

يمتد المشوار الفني للفنان “مدحت صالح” لأكثر من 30 عامًا أصدر خلالهما عدد من الألبومات الغنائية من أبرزها: "أنتي اللي فيهم"، "وغنى"، و"روق ياجميل"، و"وعدى"، سلمت قلبى"، المهر"، "كوكب تاني"، "باكتب باسمك"، وغيرهم.

دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل "قشتمر"، ومسلسل" لؤلؤ واصداف" ومسلسل "شباب رايق جدا"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، و"حكايات البنات"، " السندريلا"، "شباب رايق جدا.

تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها ومنها فيلم "شورت وفانلة وكاب"، فيلم (مافيا)وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام فيلم الغرفة 707.