"جودة الحياة" فى ندوة بالتنسيق الحضاري بالعاصمة الإدارية

ياسر رشاد - القاهرة -

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة المهندس محمد أبو سعدة، محاضرة تحت عنوان "جودة الحياة" ممارسات شخصية واهداف إقتصادية.. وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية.

جودة الحياة وتأثير العمارة



تحدث خلالها الأستاذ الدكتورعادل ياسين أستاذ التخطيط والعمارة البيئية والعميد الاسبق لكلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن تعريف جودة الحياة وتأثير العمارة و التخطيط علي مؤشرات جودة الحياة و مجهودات الدوله في هذا الاتجاه بما يحقق التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠ عن طريق توفر الاحتياجات الاساسية واستخدام التخطيط والعمارة لتوفير الرفاهية للشعوب وتحقيق الرضا و السعادة.



وناقش الاستاذ الدكتور علاء سرحان أستاذ الإقتصاد البيئي والوكيل السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومستشار البنك الدولي ، مفهوم " المواطنة البيئية" وواجبات المواطن اتجاه دعم وترميه البيئه المحيطة.

كما ناقشه المحاضره اهمية المحافظ على ثروات الدوله والموارد البيئيه وذلك بالعمل على إعادة الاستخدام والتوفير والحد من الاستهلاك وناقش مصطلحات مثل (الاقتصاد الدائري - الاستهلاك المستدام والإنتاج المستدام ) مما يقلل من استخدام موارد البيئة بشكل لا يهدرها ويتفق مع مفهوم الاستدامه

وآليات إشراك المواطن في عجله التنميه حيث حينها تتحقق جودة الحياة من هذه الممارسات الشخصيه السليمه تجاه البيئه و في إطار أهداف التنميه المستدامة.